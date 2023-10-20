Жилой квартал A ne pas manquer neuf quartier religieux

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Квартира в очень хорошем состоянии 5 номеров, 130м2 1-й этаж, терраса 15м2
Расположено на улице Bayit Vegan Moshe Zilberg
4 спальни (родительская комната)
2 ванные комнаты, 3 туалета
кондиционер, лифт, парковка и погреб, доступ для инвалидов
Цена: 4.500,000sh.
агентская комиссия 2% + мадам
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Реализуйте свою мечту о жизни в самом сердце популярного района Бака!
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Квартира требует полного ремонта, что дает вам возможность настроить ее в соответствии с вашими вкусами.
Он имеет большой бал…