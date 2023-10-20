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Жилой квартал A ne pas manquer neuf quartier religieux

Раанана, Израиль
от
$997,195
04.03.2025
$997,195
16.02.2025
$1,00 млн
31.12.2024
$987,255
;
4
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ID: 23941
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Перевод
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Красивая квартира очень солнечная 119 м2 4 комнаты с террасой, кухней очень вложены и парковкой. В нескольких минутах ходьбы от школы Яхвне. Тихая улица.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль

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Жилой квартал A ne pas manquer neuf quartier religieux
Раанана, Израиль
от
$997,195
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