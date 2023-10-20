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Жилой квартал A ne pas manquer a renover bon emplacement

Тель-Авив, Израиль
от
$1,40 млн
15.04.2025
$1,40 млн
02.04.2025
$1,46 млн
04.02.2025
$1,41 млн
;
4
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ID: 24772
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
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Очень удачное месторасположение для этих 4 штук. Большая гостиная. Большие спальни. Две террасы. Один из 8 м2 от гостиной, второй из 2 м2 от спальни. Миклат Возрождение

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал A ne pas manquer a renover bon emplacement
Тель-Авив, Израиль
от
$1,40 млн
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