Жилой квартал A ne pas manquer a renover bon emplacement

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Продается в тихом и буколическом районе Арнонского района, 4-комнатная квартира, 90м2, на первом этаже, в небольшом кондоминиуме, балконе, погребе, парковке.
Рядом с общественным транспортом, коммерческий район Талпиот.
окружающая среда 3650000 шекели
Красивая 5-комнатная семейная квартира в самом сердце Неве Земер светлая и просторная.
Очень хорошие объемы и очень хорошая высота под потолком.
Терраса 20 м2..
1 родительский люкс и 1 младший люкс.
2 парковочных места и 1 подвал
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Красивая квартира, недавняя, просторная, приятная, полностью отремонтированная, хорошо оборудованная кухня, мастер-люкс, мамад, 2 балкона (1 сукка), 2 ванные комнаты, прачечная, солнечный, тихий лифт, подходящий для инвалидов, центральный рядом синагоги, торговый центр, школы, парк в Мессиле