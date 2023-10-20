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Жилой квартал Votre nouveau chez vous a florentine 3 pieces avec balcon parking et lumiere naturelle jerusalem immobilier 026786595

Тель-Авив, Израиль
от
$1,06 млн
;
6
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ID: 26209
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
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Слишком много компромиссов? Наконец, это квартира, которая тикает все коробки. Продается в недавнем жилом доме (8 лет), с лифтом, домиком, подземной парковкой и подвалом, 3 комнаты светлые на 3-м этаже на 7, готовые к немедленному переезду. Двойное воздействие на юг и запад Яркая гостиная с балконом (5 м х 1,20 м) Открытая американская кухня + столовая Два комфортабельных номера Современная ванная комната с подвесным туалетом Обратимый централизованный кондиционер Частная парковка + подвал 6 м2 Инвалидный доступ Закрыть кафе, автобусные линии и синагогу Габриэль Шехеба Редкая недвижимость, в востребованном районе Тель-Авива, на границе Неве-Цедек.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Votre nouveau chez vous a florentine 3 pieces avec balcon parking et lumiere naturelle jerusalem immobilier 026786595
Тель-Авив, Израиль
от
$1,06 млн
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