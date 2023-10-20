Жилой квартал Votre nouveau chez vous a florentine 3 pieces avec balcon parking et lumiere naturelle jerusalem immobilier 026786595

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Слишком много компромиссов? Наконец, это квартира, которая тикает все коробки.
Продается в недавнем жилом доме (8 лет), с лифтом, домиком, подземной парковкой и подвалом, 3 комнаты светлые на 3-м этаже на 7, готовые к немедленному переезду.
Двойное воздействие на юг и запад
Яркая гостиная с балконом (5 м х 1,20 м)
Открытая американская кухня + столовая
Два комфортабельных номера
Современная ванная комната с подвесным туалетом
Обратимый централизованный кондиционер
Частная парковка + подвал 6 м2
Инвалидный доступ
Закрыть кафе, автобусные линии и синагогу Габриэль Шехеба
Редкая недвижимость, в востребованном районе Тель-Авива, на границе Неве-Цедек.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
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Пентхаус 5 номеров 167м2 с террасой 44м2, 17-й Кирьят Йовель Иерусалим
Эксклюзивный пентхаус, расположенный на 17-м этаже нового здания с 3 лифтами, 2 из которых просторные и светлые, предлагает великолепный вид. Расположен на краю Bet Veigan/Kyriat Yovel.
Идеальное расположение с точки зрен…