Жилой квартал Votre nouveau chez vous a florentine 3 pieces avec balcon parking et lumiere naturelle jerusalem immobilier 026786595

Слишком много компромиссов? Наконец, это квартира, которая тикает все коробки. Продается в недавнем жилом доме (8 лет), с лифтом, домиком, подземной парковкой и подвалом, 3 комнаты светлые на 3-м этаже на 7, готовые к немедленному переезду. Двойное воздействие на юг и запад Яркая гостиная с балконом (5 м х 1,20 м) Открытая американская кухня + столовая Два комфортабельных номера Современная ванная комната с подвесным туалетом Обратимый централизованный кондиционер Частная парковка + подвал 6 м2 Инвалидный доступ Закрыть кафе, автобусные линии и синагогу Габриэль Шехеба Редкая недвижимость, в востребованном районе Тель-Авива, на границе Неве-Цедек.