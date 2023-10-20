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Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement bien agence dans un bel immeuble

Иерусалим, Израиль
от
$1,06 млн
02.04.2025
$1,06 млн
02.03.2025
$1,11 млн
12.02.2025
$1,11 млн
11.02.2025
$1,09 млн
;
6
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ID: 24970
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Очень красивая квартира из 3 комнат 72 м2 с террасой сукка. Расположен в центре города легкий доступ на трамвае. Стоящее здание с шаббатским лифтом. Скрыть кухню: 2 эвиера. Парковка Прекрасная возможность. Квартира идеально подходит, если вы хотите сделать ее выгодной в краткосрочной аренде.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement bien agence dans un bel immeuble
Иерусалим, Израиль
от
$1,06 млн
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