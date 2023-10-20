Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement bien agence dans un bel immeuble

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Очень красивая квартира из 3 комнат 72 м2 с террасой сукка. Расположен в центре города легкий доступ на трамвае. Стоящее здание с шаббатским лифтом. Скрыть кухню: 2 эвиера. Парковка
Прекрасная возможность. Квартира идеально подходит, если вы хотите сделать ее выгодной в краткосрочной аренде.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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Реализуйте свою мечту о жизни в самом сердце популярного района Бака!
Просторная 5-комнатная квартира, площадью 108 м2, расположена на первом этаже 3-этажного здания.
Квартира требует полного ремонта, что дает вам возможность настроить ее в соответствии с вашими вкусами.
Он имеет большой бал…