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Жилой квартал A proximite du kikar

Нетания, Израиль
от
$870,790
02.04.2025
$870,790
16.02.2025
$873,270
07.01.2025
$851,570
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6
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ID: 24399
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

Перевод
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В самом сердце Нетании, в 7 минутах ходьбы от Кикара тихая и зеленая улица, недавно построенная Хорошее лобби. 5 очень просторных номеров с 2 ванными комнатами и 3 туалетами красивый мастер люкс очень приятная солнечная гостиная + терраса 18 м2 .+ 1 парковочное место.

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль

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Жилой квартал A proximite du kikar
Нетания, Израиль
от
$870,790
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