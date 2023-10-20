Жилой квартал Agreable bel appartement calme particulier

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ИСКЛЮЧЕНИЕ - Для продаж - Иерусалим, Центр города
Роскошное здание с вестибюлем, 24/7 смотритель, 4 лифта Шаббат и приемная.
✨ Красивый 3-комнатный 83 м2 с балконом с потрясающим видом на Старый город и Хар-Хабаит!
Кухня с открытой планировкой, просторная гостиная, мастер-комната с ванной к…
Оригинальное название: Sale Jerusalem
В самом центре Иерусалима, у подножия трамвая и в нескольких минутах от Мамилы!
Небольшое новое здание, красивый вестибюль, аск Чабат: квартира 3 номера 72м2 + балкон Soucca 9м2 полностью Soucca, очень вложенные, большие спальни, американская кухня, ва…