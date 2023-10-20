  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Agreable bel appartement calme particulier

Жилой квартал Agreable bel appartement calme particulier

Ашдод, Израиль
от
$1,10 млн
02.03.2025
$1,10 млн
10.02.2025
$1,08 млн
01.01.2025
$1,08 млн
;
5
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23950
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Красивый дуплекс очень хорошее состояние красивая терасса

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Exquisite luxury apartment by the beach
Тель-Авив, Израиль
от
$9,55 млн
Жилой квартал Penthouse 5 pieces 167m2 et 44m2 terrasse 17eme kiryat yovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,96 млн
Жилой квартал Magnifique 5 pieces vue mer
Бат-Ям, Израиль
от
$1,26 млн
Жилой квартал Dans un immeuble neuf
Иерусалим, Израиль
от
$1,545
Жилой квартал Une magnifique maison vous n avez plus qu a choisir les finitions avec le promoteur
Хадера, Израиль
от
$1,39 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Agreable bel appartement calme particulier
Ашдод, Израиль
от
$1,10 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Magnifique 3 pieces vue har abayit
Жилой квартал Magnifique 3 pieces vue har abayit
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
ИСКЛЮЧЕНИЕ - Для продаж - Иерусалим, Центр города Роскошное здание с вестибюлем, 24/7 смотритель, 4 лифта Шаббат и приемная. ✨ Красивый 3-комнатный 83 м2 с балконом с потрясающим видом на Старый город и Хар-Хабаит! Кухня с открытой планировкой, просторная гостиная, мастер-комната с ванной к…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique 3 pieces avec balcon soucca
Жилой квартал Magnifique 3 pieces avec balcon soucca
Иерусалим, Израиль
от
$1,09 млн
Оригинальное название: Sale Jerusalem В самом центре Иерусалима, у подножия трамвая и в нескольких минутах от Мамилы! Небольшое новое здание, красивый вестибюль, аск Чабат: квартира 3 номера 72м2 + балкон Soucca 9м2 полностью Soucca, очень вложенные, большие спальни, американская кухня, ва…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bon emplacement
Жилой квартал Bon emplacement
Иерусалим, Израиль
от
$1,66 млн
6 номеров 140 м2 с балконом Soukkah лифт парковочный погреб
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации