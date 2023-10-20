Жилой квартал Appartement de reve a ramat gan

Новый на рынке! Красивая квартира в новом и качественном проекте в самом сердце Рамат-Гана. Почему эта квартира такая особенная? •76 м2 идеально расположено Большая терраса площадью 12,5 м2 - идеально подходит для солнечных завтраков! • Высокий этаж - панорамный вид на город • Фасад с видом на улицу Хароэ - естественный свет и много воздуха • Парковка с лифтом Почему вы должны быть заинтересованы? - Новое здание - доставлено менее года назад Центральное расположение и поиск Молодой и динамичный район - идеально подходит для молодых семей или инвесторов - Тщательный дизайн и высокое качество строительства Это ваш шанс переехать в новую и спроектированную квартиру в первоклассном месте! Ищете инвестиции в недвижимость? Это именно та квартира, которая вам нужна - высокий спрос на аренду в этом районе обещает отличную доходность! Не упустите эту возможность! Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать посещение и увидеть для себя огромный потенциал этой квартиры.