  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Рамат-Ган
  4. Жилой квартал Appartement de reve a ramat gan

Жилой квартал Appartement de reve a ramat gan

Рамат-Ган, Израиль
от
$870,790
02.04.2025
$870,790
26.02.2025
$874,200
26.02.2025
$873,270
06.02.2025
$859,010
28.12.2024
$862,110
;
3
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23769
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Рамат-Ган

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Новый на рынке! Красивая квартира в новом и качественном проекте в самом сердце Рамат-Гана. Почему эта квартира такая особенная? •76 м2 идеально расположено Большая терраса площадью 12,5 м2 - идеально подходит для солнечных завтраков! • Высокий этаж - панорамный вид на город • Фасад с видом на улицу Хароэ - естественный свет и много воздуха • Парковка с лифтом Почему вы должны быть заинтересованы? - Новое здание - доставлено менее года назад Центральное расположение и поиск Молодой и динамичный район - идеально подходит для молодых семей или инвесторов - Тщательный дизайн и высокое качество строительства Это ваш шанс переехать в новую и спроектированную квартиру в первоклассном месте! Ищете инвестиции в недвижимость? Это именно та квартира, которая вам нужна - высокий спрос на аренду в этом районе обещает отличную доходность! Не упустите эту возможность! Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать посещение и увидеть для себя огромный потенциал этой квартиры.

Местонахождение на карте

Рамат-Ган, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Maison arabe
Иерусалим, Израиль
от
$5,00 млн
Жилой квартал Appartements a vendre a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,12 млн
Жилой квартал Haut standing
Иерусалим, Израиль
от
$2,81 млн
Жилой квартал Dans rue calme dans un immeuble neuf
Иерусалим, Израиль
от
$1,26 млн
Жилой квартал Superbe propriete familiale avec piscine pour un budget raisonnable dans l une des plus belles regions d israel
Ор Акива, Израиль
от
$1,63 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement de reve a ramat gan
Рамат-Ган, Израиль
от
$870,790
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Baka
Жилой квартал Baka
Иерусалим, Израиль
от
$755,621
Красивые 4 комнаты площадью 92 м2 на cadastre rue hanauh Albek с балконом площадью 8,5 м2 частично сука расположены на 5-м этаже с великолепным видом на стены Иерусалима, лифт + подвал и 2 парковочных места бесплатно
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe appartement de 4 pieces a louer rue rabbi chaim berlin kiryat shmuel jerusalem
Жилой квартал Superbe appartement de 4 pieces a louer rue rabbi chaim berlin kiryat shmuel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,275
Улица раввина Хаима Берлин расположена в Кирьят-Шмуэльском районе Иерусалима, недалеко от престижного района Рехавия. Этот район характеризуется тихими улицами и аккуратной средой, с легким доступом к центру города. Близлежащая улица Газа предлагает множество кафе, ресторанов, банков и магаз…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un bel immeuble
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un bel immeuble
Герцлия, Израиль
от
$1,15 млн
Эксклюзив для Герцлии! Прекрасная 5-комнатная квартира на продажу??? Расположение: улица Хахашарон, Герцлия Площадь: 125 м2 + терраса Сукка 15 м2 Здание: современное, построено в 2021 году Парковочное пространство Цена: 4 290 000 Ищете идеальный дом в Герцлии? Эта эксклюзивная 5-комнатная …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации