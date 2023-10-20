Жилой квартал Appartement de reve a ramat gan

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Новый на рынке! Красивая квартира в новом и качественном проекте в самом сердце Рамат-Гана.
Почему эта квартира такая особенная?
•76 м2 идеально расположено
Большая терраса площадью 12,5 м2 - идеально подходит для солнечных завтраков!
• Высокий этаж - панорамный вид на город
• Фасад с видом на улицу Хароэ - естественный свет и много воздуха
• Парковка с лифтом
Почему вы должны быть заинтересованы?
- Новое здание - доставлено менее года назад
Центральное расположение и поиск
Молодой и динамичный район - идеально подходит для молодых семей или инвесторов
- Тщательный дизайн и высокое качество строительства
Это ваш шанс переехать в новую и спроектированную квартиру в первоклассном месте!
Ищете инвестиции в недвижимость? Это именно та квартира, которая вам нужна - высокий спрос на аренду в этом районе обещает отличную доходность!
Не упустите эту возможность! Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать посещение и увидеть для себя огромный потенциал этой квартиры.
Местонахождение на карте
Рамат-Ган, Израиль
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