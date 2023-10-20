  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Раанана
  4. Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire clair

Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire clair

Раанана, Израиль
от
$1,12 млн
02.04.2025
$1,12 млн
25.02.2025
$1,12 млн
;
4
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25166
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Дуплекс с потрясающим видом. Мы видим море. 5 комнат Гостиная не очень большая, но она открывается на красивую террасу сукка. 2 парковочных места и 1 подвал. Очень зеленый район рядом со школой.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bel appartement
Ашкелон, Израиль
от
$556,182
Жилой квартал Maison arabe
Иерусалим, Израиль
от
$5,00 млн
Жилой квартал Bonne occasion
Иерусалим, Израиль
от
$1,01 млн
Жилой квартал Dans un bel immeuble agreable bien agence
Тель-Авив, Израиль
от
$856,745
Жилой квартал Magnifique 3 pieces avec balcon soucca
Иерусалим, Израиль
от
$1,09 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire clair
Раанана, Израиль
от
$1,12 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Au centre bel appartement dans un bel immeuble grand projet de qualite
Жилой квартал Au centre bel appartement dans un bel immeuble grand projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$1,31 млн
Хорошая квартира с 6 комнатами. Редко можно найти в Раанане. Полностью обновлен и очень вложен. Хорошая кухня. Здание после Тама (Реново) очень хорошо расположено. - Ты уже в пути. Рядом с магазинами и магазинами. Парковочный погреб Mamad
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet luxueux
Жилой квартал Projet luxueux
Иерусалим, Израиль
от
$617,980
В районе Мекор Хаим, недалеко от Баки, Эмек Рефаим, у подножия парка Хамесила. В роскошном магазине строится девять промоутеров. Шаббат и лобби-лифты. Апартаменты 2 номера новые 42м2 плюс балкон 10м2 с открытым видом. Яркая квартира, напольное отопление, центральный кондиционер и комната дл…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe appartement de 4 pieces a louer rue rabbi chaim berlin kiryat shmuel jerusalem
Жилой квартал Superbe appartement de 4 pieces a louer rue rabbi chaim berlin kiryat shmuel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,275
Улица раввина Хаима Берлин расположена в Кирьят-Шмуэльском районе Иерусалима, недалеко от престижного района Рехавия. Этот район характеризуется тихими улицами и аккуратной средой, с легким доступом к центру города. Близлежащая улица Газа предлагает множество кафе, ресторанов, банков и магаз…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации