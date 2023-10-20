Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire clair

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Хорошая квартира с 6 комнатами. Редко можно найти в Раанане.
Полностью обновлен и очень вложен.
Хорошая кухня.
Здание после Тама (Реново) очень хорошо расположено. - Ты уже в пути.
Рядом с магазинами и магазинами.
Парковочный погреб Mamad
В районе Мекор Хаим, недалеко от Баки, Эмек Рефаим, у подножия парка Хамесила.
В роскошном магазине строится девять промоутеров. Шаббат и лобби-лифты.
Апартаменты 2 номера новые 42м2 плюс балкон 10м2 с открытым видом.
Яркая квартира, напольное отопление, центральный кондиционер и комната дл…
Улица раввина Хаима Берлин расположена в Кирьят-Шмуэльском районе Иерусалима, недалеко от престижного района Рехавия. Этот район характеризуется тихими улицами и аккуратной средой, с легким доступом к центру города. Близлежащая улица Газа предлагает множество кафе, ресторанов, банков и магаз…