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Жилой квартал Appartement a louer en centre ville

Иерусалим, Израиль
от
$1,826
08.04.2025
$1,826
05.03.2025
$1,882
;
6
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ID: 25273
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Окна Иерусалимского здания, Downtown Входной зал лифт 3 штуки 11 этаж из 12 Парковка Полностью меблированный Цена: NIS 6700 Ежемесячные расходы: 555 шекелей Муниципальный налог: NIS 359 в месяц Доступный из 01/05/2025**

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement a louer en centre ville
Иерусалим, Израиль
от
$1,826
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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