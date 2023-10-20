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Жилой квартал Appartement familial a neve zemer

Раанана, Израиль
от
$1,26 млн
02.04.2025
$1,26 млн
26.02.2025
$1,27 млн
26.02.2025
$1,27 млн
06.02.2025
$1,25 млн
28.12.2024
$1,25 млн
;
7
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ID: 23768
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Перевод
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Красивая 5-комнатная семейная квартира в самом сердце Неве Земер светлая и просторная. Очень хорошие объемы и очень хорошая высота под потолком. Терраса 20 м2.. 1 родительский люкс и 1 младший люкс. 2 парковочных места и 1 подвал Увидеть абсолютно

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль

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Жилой квартал Appartement familial a neve zemer
Раанана, Израиль
от
$1,26 млн
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