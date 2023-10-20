Жилой квартал Appartement familial a neve zemer

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Красивая 5-комнатная семейная квартира в самом сердце Неве Земер светлая и просторная.
Очень хорошие объемы и очень хорошая высота под потолком.
Терраса 20 м2..
1 родительский люкс и 1 младший люкс.
2 парковочных места и 1 подвал
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Раанана, Израиль
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