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Жилой квартал Appartement renove de 3 pieces superficie 88m2 - bayit vegan jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,07 млн
01.03.2025
$1,07 млн
09.02.2025
$1,05 млн
06.01.2025
$1,04 млн
;
8
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ID: 24347
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Отремонтированная 3-комнатная квартира, площадь 88 м2 - Байит Веган Иерусалим На 1-м этаже с красивой террасой 50м2 2 спальни, гостиная, столовая кухня 1 ванная комната, 1 душ, 2 wc Кондиционер, Shemech Doud, гриль, электрические жалюзи, бронированные двери 1 парковка лифта, доступ для инвалидов Цена: 3.800,000sh (В эту цену не входит комиссия нашего агентства, которая составляет 2% HT) Для получения дополнительной информации или для организации визита, Позвоните нам, не дожидаясь следующего номера: Симон Simex Realty - ваше агентство недвижимости в Израиле

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement renove de 3 pieces superficie 88m2 - bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,07 млн
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