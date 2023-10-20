Жилой квартал Appartements a vendre a tel aviv

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Квартира для ремонта 3 комнат 72 м2 - Байит Веган Иерусалим
2-й этаж, терраса, юго-восточная экспозиция
Гостиная, столовая, кухня
2 спальни, 1 душ, 2 туалета
Решетки, бронированная дверь, лифт
Потребность в ремонте
Цена: 2,750,000sh
(В эту цену не входит комиссия нашего агентства, которая со…
Продается в Talpiot Nord - Penthouse 6 комнат площадью около 180 м2 и балкон площадью 40 м2 с видом на Храмовую гору
Новые, разработанные по высоким и ярким стандартам
4 воздушные направления
4 ванные комнаты
стоянка