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Жилой квартал Appartements a vendre a tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$1,12 млн
02.04.2025
$1,12 млн
17.02.2025
$1,13 млн
08.01.2025
$1,10 млн
;
3
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ID: 24456
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
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Красивые новые квартиры, 5 штук 127 м2. . лифты . Терраса 12 м2. . Открытый вид . Частная парковка. . Кондиционер В 10 минутах ходьбы от трамвая.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Appartements a vendre a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,12 млн
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