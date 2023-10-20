  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Special investisseurs

Жилой квартал Special investisseurs

Ашкелон, Израиль
от
$337,080
02.04.2025
$337,080
04.02.2025
$332,520
24.12.2024
$333,720
;
4
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23498
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Окрестности Neve Dkaim 2 штуки хорошо освещены

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал En exclusivite une maison cosy dans le quartier neve haim a hadera
Хадера, Израиль
от
$969,105
Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement bien agence dans un bel immeuble
Иерусалим, Израиль
от
$1,06 млн
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,68 млн
Жилой квартал Magnifique 4 pieces
Хариш, Израиль
от
$463,485
Жилой квартал Penthouse a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,04 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Special investisseurs
Ашкелон, Израиль
от
$337,080
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Proche de la mer
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$786,520
Площадь первого этажа 5 комнат Возле моря
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe appartement familial de tres haut standing au bord de la reserve naturelle de hadera
Жилой квартал Superbe appartement familial de tres haut standing au bord de la reserve naturelle de hadera
Хадера, Израиль
от
$828,655
Добро пожаловать в Эйн-Хаям, недавний район, расположенный на краю великолепного заповедника Хадера, с захватывающими дух видами с тонами зеленого и бирюзового цветов. Эта квартира расположена на второй линии района Эйн-Хаям, на полпути между Тель-Авивом и Хайфой. В роскошном здании есть вел…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Charmant duplex avec vue sur le parc a baka - jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Charmant duplex avec vue sur le parc a baka - jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$980,341
Откройте для себя поистине уникальный жизненный опыт в самом сердце Баки, Иерусалим. Этот дуплекс, расположенный в небольшом каменном здании, переопределяет комфорт и удобство. С 2 этажами, лифтом и безмятежным спокойствием, это свойство предлагает вечный шарм. Основные моменты собственност…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации