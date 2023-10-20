Жилой квартал Special investisseurs

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Продать 3 части заклинания и запрета через 2 минуты игры, Тель-Авив
Расположенная на тихой и престижной улице всего в 2 минутах ходьбы от Королевского пляжа, эта красивая 3-комнатная квартира является настоящей жемчужиной. Расположенный на 1-м поднятом этаже прекрасно сохранившегося и полно…
Очень красивый дуплекс, полностью отремонтированный 5 лет назад. Здание на 3 этажа. К востоку от Раананы.
Пять штук.
1-й уровень кухонной гостиной столовой. 3 спальни и 2 ванные комнаты. Терраса 20 м2
Туалеты приглашены
2-й уровень большой мастер-люкс с ванной комнатой и раздевалкой. Терраса…