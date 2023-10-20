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Жилой квартал Special investisseurs

Сдерот, Израиль
от
$334,271
02.04.2025
$334,271
04.02.2025
$329,749
24.12.2024
$330,939
;
4
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ID: 23491
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Сдерот

О комплексе

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Неотский район Ашкелон 3 комнаты для захвата

Местонахождение на карте

Сдерот, Израиль

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Жилой квартал Special investisseurs
Сдерот, Израиль
от
$334,271
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