Жилой квартал Charmant appartement de 3 pieces avec vue panoramique a kiryat moshe

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В привилегированном месте рядом с Институтом Меира просторная квартира на 3-м этаже каменного здания. 72 квадратных метра по налогу на дом (арнона), Яркая гостиная с удивительными панорамными видами и закатами, американская кошерная кухня, 2 большие спальни, ванная комната и общая парковка. Рядом общественный транспорт и синагоги, быстрый выход из города. Большой потенциал для обновления городов в будущем. Редкая возможность - свяжитесь с нами сегодня!
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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Красивый дуплекс первого этажа в новом здании в Бен-Гурионе недалеко от моря и Дизенгофа!
Пол 1: 2 спальни, включая мамад, гостиную с оборудованной кухней и балконом 12 м2.
Пол 0: главная спальня с выходом в красивый частный сад площадью 100 м2
Парковка и подвал