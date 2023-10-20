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Жилой квартал Charmant appartement de 3 pieces avec vue panoramique a kiryat moshe

Иерусалим, Израиль
от
$752,812
;
2
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ID: 25602
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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В привилегированном месте рядом с Институтом Меира просторная квартира на 3-м этаже каменного здания. 72 квадратных метра по налогу на дом (арнона), Яркая гостиная с удивительными панорамными видами и закатами, американская кошерная кухня, 2 большие спальни, ванная комната и общая парковка. Рядом общественный транспорт и синагоги, быстрый выход из города. Большой потенциал для обновления городов в будущем. Редкая возможность - свяжитесь с нами сегодня!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Charmant appartement de 3 pieces avec vue panoramique a kiryat moshe
Иерусалим, Израиль
от
$752,812
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