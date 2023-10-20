Жилой квартал Charmant appartement de 3 pieces avec vue panoramique a kiryat moshe

В привилегированном месте рядом с Институтом Меира просторная квартира на 3-м этаже каменного здания. 72 квадратных метра по налогу на дом (арнона), Яркая гостиная с удивительными панорамными видами и закатами, американская кошерная кухня, 2 большие спальни, ванная комната и общая парковка. Рядом общественный транспорт и синагоги, быстрый выход из города. Большой потенциал для обновления городов в будущем. Редкая возможность - свяжитесь с нами сегодня!