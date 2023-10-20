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Жилой квартал Dans rue calme

Иерусалим, Израиль
от
$1,32 млн
02.03.2025
$1,32 млн
10.02.2025
$1,30 млн
01.01.2025
$1,31 млн
;
7
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ID: 24048
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Маленькая тихая улица в самом сердце Баки - Penthouse/Duplex 5 номеров, террасы (15 м2) + балкон (6 м2), 2-й и 3-й этаж, подъем, 3 ориентации, парковка

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Dans rue calme
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