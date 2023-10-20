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Жилой квартал Charmant duplex avec vue sur le parc a baka - jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$980,341
02.04.2025
$980,341
26.02.2025
$984,180
25.02.2025
$983,133
09.02.2025
$967,079
01.01.2025
$970,569
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7
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ID: 23952
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Откройте для себя поистине уникальный жизненный опыт в самом сердце Баки, Иерусалим. Этот дуплекс, расположенный в небольшом каменном здании, переопределяет комфорт и удобство. С 2 этажами, лифтом и безмятежным спокойствием, это свойство предлагает вечный шарм. Основные моменты собственности: Расположенный в востребованном районе Бака, этот дуплекс идеально расположен, чтобы наслаждаться лучшей городской жизнью, будучи окруженным зеленью и парками. Парк, а также несколько синагог (община Едидии для англов, Кол Сассон с учебным центром, Эмуна или Гуедалия), детские сады и хорошие школы (Эфрата), общественный центр Баки и его спортивные мероприятия для молодых и старых, а также торговый центр Хадар, район Халандеса Талпиот и все супермарши. Хорошо обслуживается многими автобусами, рядом с прогулкой, которая ведет к Старому вокзалу, действительно идеальное место. Вид на парк: Погрузитесь в красоту природы с потрясающим видом на прилегающий парк из комфорта вашего собственного дома. Умная мебель: На нижнем уровне находится удобная и светлая гостиная с прямым доступом к балкону, который способствует расслаблению и может даже вместить традиционную соку, столовую, большую кухню, удобную комнату с ванной комнатой. Поднимитесь на верхний уровень, где вы найдете номера, предлагающие универсальность для растущей семьи или для размещения гостей, а также две полные ванные комнаты. Комфорт: Наслаждайтесь круглогодичным комфортом с абсолютным спокойствием, исключительным люминозитом, газовым отоплением и полным кондиционером по всей резиденции. Решение для парковки и хранения: большая крытая коробкой парковка позволяет не только припарковать ваш автомобиль в укрытии от солнца и холода, но и довести до дна удобную погребальную зону для дополнительного места для хранения, что позволяет сохранить ваши жилые помещения без заторов. Относитесь к дуплексному жизненному опыту, где пастырское место встречает классический шарм. Эта прекрасная недвижимость - лучшая возможность для семьи жить в этом комфортном районе. В квартире также доступна мебель для аренды на 3 месяца с 1 апреля по цене 7500 шекелей в месяц. Организуйте визит сегодня, чтобы воспользоваться возможностью владеть красивым дуплексом в самом сердце Баки. Свяжитесь с нами по телефону 026786595, чтобы запланировать ваше личное посещение.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Charmant duplex avec vue sur le parc a baka - jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$980,341
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