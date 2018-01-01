Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов .
Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м.
20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков.
Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти.
Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн.
Вашими соседями будут Ксения Собчак и другие интересные личности☝🏻
Управляющая компания обеспечит полностью пассивный доход:
Прирост стоимости к сдаче -от 40%
Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых
Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых
Комплекс - SOHO STUDIO
⚙ Готовность - 2025 г.
✔️Leasehold - 30 лет + продление
✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная )
✔️Первоначальный взнос 50%
✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства
✔️Рассрочка привязана к этапам строительства - срок строительства 21 мес.
✔️ Возможно оплатить в рассрочку 80% стоимости лота, оставшиеся 20% Parq вычтет из дохода от сдачи в аренду.
❗️Важная информация по кварталу Soho Studio:
1. Апартаменты не будут доступны для перепродажи до окончания строительства.
2.Также возможен варианты выплат в рассрочку на время строительства апартаменты 38 и 45 кв.м. с планом платежей:
1-й взнос 50% в течении двух недель после брони.
2-й взнос 20%
3-й взнос 20%
4-й взнос 10%
☝🏻При оплате криптовалютой у застройщика комиссия 1%.
✔️В стоимость входит полная меблировка под ключ.
▪️Единственный расход - 1% услуги нотариуса, оплачивается когда комплекс построен и сдан.
▫️Пассивный доход от аренды - 10%-12% годовых.
▪️Управляющая компания от застройщика берет на себя весь процесс сдачи в аренду и следит за Вашей недвижимостью.
▫️Вы можете проживать в собственных апартаментах любое время, без ограничений.