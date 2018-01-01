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SOHO STUDIO

Ungasan, Индонезия
от
€64,049
;
8
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Описание Описание
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О комплексе

Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов .

Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м. 

20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков.

Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти.

Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн.

Вашими соседями будут Ксения Собчак и другие интересные личности☝🏻

 

Управляющая компания обеспечит полностью пассивный доход:

 

Прирост стоимости к сдаче -от  40% 

Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых

Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых

 

Комплекс - SOHO STUDIO

⚙ Готовность  -  2025 г. 

✔️Leasehold - 30 лет + продление

✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная ) 

✔️Первоначальный взнос 50%

✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства

✔️Рассрочка привязана к этапам строительства - срок строительства 21 мес.

✔️ Возможно оплатить в рассрочку 80% стоимости лота, оставшиеся 20% Parq вычтет из дохода от сдачи в аренду.

 

❗️Важная информация по кварталу Soho Studio: 

1. Апартаменты не будут доступны для перепродажи до окончания строительства. 

2.Также возможен варианты выплат в рассрочку на время строительства апартаменты 38 и 45 кв.м. с планом платежей:

1-й взнос 50% в течении двух недель после брони. 

2-й взнос 20% 

3-й взнос 20%

4-й взнос 10%

☝🏻При оплате криптовалютой у застройщика комиссия 1%.

✔️В стоимость входит полная меблировка под ключ.

▪️Единственный расход - 1% услуги нотариуса, оплачивается когда комплекс построен и сдан. 

▫️Пассивный доход от аренды - 10%-12% годовых. 

▪️Управляющая компания от застройщика берет на себя весь процесс сдачи в аренду и следит за Вашей недвижимостью.

▫️Вы можете проживать в собственных апартаментах любое время, без ограничений.

 

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 45.0
Цена за м², EUR 3,367
Цена квартиры, EUR 151,522
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Квартира
Площадь, м² 20.0 – 45.0
Цена за м², EUR 2,928 – 3,202
Цена квартиры, EUR 64,049 – 131,758
Местонахождение новостройки
Ungasan, Индонезия

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SOHO STUDIO
Ungasan, Индонезия
от
€64,049
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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