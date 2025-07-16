  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Beraban
  4. Жилой комплекс Эксклюзивные апартаменты КЛАССА ЛЮКС в первом отель в Nuanu Creative City.

Жилой комплекс Эксклюзивные апартаменты КЛАССА ЛЮКС в первом отель в Nuanu Creative City.

Beraban, Индонезия
от
$157,000
BTC
1.8674837
ETH
97.8828073
USDT
155 223.4674154
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
Оставить заявку
ID: 27987
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Табанан
  • Деревня
    Beraban

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Инвестиции в сердце Nuanu Creative City на Бали.
Первый отель в креативном городе Nuanu Creative City, открытый для частных инвестиций.

Отель расположен в центре креативного кластера Nuanu Creative City на юго-западном побережье Бали в Нуану, на участке площадью 8.400 м2.

Это не просто новый объект. Это часть интегрированной экосистемы, основанной на культуре, креативности и устойчивом развитии.

Это редкая возможность инвестировать в сегмент с растущим спросом, ограниченным предложением и долгосрочным потенциалом роста стоимости.

Интеграция в инфраструктуру Nuanu Creative City:

  • Доступ к более чем 30 видам уникального досуга: арт-пространства, wellness-центры, спа, рестораны;
  • Круглогодичная программа фестивалей и культурных мероприятий;

Всего к продаже представлен 41 гостиничный юнит с полным управлением Nuanu Hospitality.

ROI: 12,5% - 15% (зависит от выбранного типа номера в отеле)

В продаже:

Ocean View - 7 номеров

  • Стандартный номер 37 м2  - 5 юнитов
  • Угловой номер с видом на океан 47 м2 - 2 юнита

Pool View  - 21 номеров

  • Стандартный номер 37 м2  - 10 юнитов
  • Угловой номер с видом на океан 47 м2 - 4 юнита
  • Номер с мезонином 62 м2 - 7 юнитов

Garden View - 13 номеров

  • Стандартный номер 37 м2  - 5 юнитов
  • Угловой номер с видом на океан 47 м2 - 2 юнита
  • Номер с мезонином 62 м2 - 6 юнитов

Все номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания, включая современную мебель, технику и удобства.

Первый взнос 30%
Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.


Инфраструктура:

  • Современный дизайн с элементами местной культуры
  • Бассейн 420 м2
  • Ресторан и Бар
  • Фитнес-зал
  • Конференц-зона
  • И многое другое

Это инфраструктура обеспечивает жильцам удобство и комфортный образ жизни без необходимости покидать комплекс.

Местонахождение на карте

Beraban, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл и апартаментов в 250 м от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$343,119
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 7
Pererenan, Индонезия
от
$124,900
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$885,406
Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой, Пандава, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$114,406
Жилой комплекс XO Pandawa
Кутух, Индонезия
от
$115,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс Эксклюзивные апартаменты КЛАССА ЛЮКС в первом отель в Nuanu Creative City.
Beraban, Индонезия
от
$157,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Bukit, Индонезия
от
$288,503
Предлагаются двухэтажные виллы в двух соседних комплексах. Из 13 вилл к покупке доступны 7. Виллы расположены рядом с премиальным районом Нуса Дуа в окружении самых дорогих отелей и лучших пляжей на острове. Благодаря новой четырёхполосной трассе от аэропорта до полуострова, земли комплекса …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$139,138
Двухуровневые лофт-квартиры с полной меблировкой и техникой. Инфраструктура резиденции: лобби, сад, подземная парковка, фитнес, бассейн, ресторан, отель, круглосуточная стойка регистрации и охрана. Проект уже сдан! Особенности квартир Каждая квартира включает гостиную с кухней, спальню в ме…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$426,188
В комплексе к продаже доступны последние односпальные апартаменты на третьем этаже и двуспальный пентхаус на втором этаже. Резиденция располагает бассейном и баром у бассейна, тренажерным залом, бизнес-центром. Ожидаемая сдача комплекса: 4 квартал 2024. Преимущества Есть возможность частичн…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
16.07.2025
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
17.12.2024
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
22.11.2024
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
30.01.2024
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
22.12.2023
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
04.10.2023
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
Показать все публикации