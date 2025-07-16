Жилой комплекс Эксклюзивные апартаменты КЛАССА ЛЮКС в первом отель в Nuanu Creative City.

Инвестиции в сердце Nuanu Creative City на Бали.

Первый отель в креативном городе Nuanu Creative City, открытый для частных инвестиций.

Отель расположен в центре креативного кластера Nuanu Creative City на юго-западном побережье Бали в Нуану, на участке площадью 8.400 м2.

Это не просто новый объект. Это часть интегрированной экосистемы, основанной на культуре, креативности и устойчивом развитии.

Это редкая возможность инвестировать в сегмент с растущим спросом, ограниченным предложением и долгосрочным потенциалом роста стоимости.

Интеграция в инфраструктуру Nuanu Creative City:

Доступ к более чем 30 видам уникального досуга: арт-пространства, wellness-центры, спа, рестораны;

Круглогодичная программа фестивалей и культурных мероприятий;

Всего к продаже представлен 41 гостиничный юнит с полным управлением Nuanu Hospitality.

ROI: 12,5% - 15% (зависит от выбранного типа номера в отеле)

В продаже:

Ocean View - 7 номеров

Стандартный номер 37 м2 - 5 юнитов

Угловой номер с видом на океан 47 м2 - 2 юнита

Pool View - 21 номеров

Стандартный номер 37 м2 - 10 юнитов

Угловой номер с видом на океан 47 м2 - 4 юнита

Номер с мезонином 62 м2 - 7 юнитов

Garden View - 13 номеров

Стандартный номер 37 м2 - 5 юнитов

Угловой номер с видом на океан 47 м2 - 2 юнита

Номер с мезонином 62 м2 - 6 юнитов

Все номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания, включая современную мебель, технику и удобства.

Первый взнос 30%

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.



Инфраструктура:

Современный дизайн с элементами местной культуры

Бассейн 420 м2

Ресторан и Бар

Фитнес-зал

Конференц-зона

И многое другое

Это инфраструктура обеспечивает жильцам удобство и комфортный образ жизни без необходимости покидать комплекс.