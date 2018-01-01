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Комплекс апартаментов премиум-класса на берегу Индийского океана в Семиньяке, Бали, Индонезия

Денпасар, Индонезия
от
€247,549
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8
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О комплексе

На крыше комплекса есть бассейн, бар и ресторан. К услугам жильцов есть фитнес-комната и СПА, услуги уровня пятизвёздочного отеля.

Особенности квартир

Интерьер апартаментов продуман до мельчайших деталей в лучших традициях пятизвездочных отелей. Наличие собственной кухни и просторного шкафа.

Удобства и оснащение в доме
  • система умный дом управляет светом, кондиционером, шторами или телевизором
  • датчики автоматически выключают свет и кондиционер, когда вы покинули дом
  • мебель, собранная вручную по индивидуальному проекту
  • натуральный итальянский мрамор и керамогранитная плитка премиум качества
Преимущества
  1. Бессрочное право владения объектом недвижимости
  2. Прогнозируемая pаполняемость комплекса - 90% и выше
  3. Высокий потенциал доходности и перепродажи
  4. Можно полностью дистанционно сдавать в аренду свою недвижимость (15% дохода за управление)
  5. Управляющая компания берёт на себя все вопросы по обслуживанию:
  • охрана 24/7
  • текущий и капитальный ремонт
  • уборка территории комплекса
  • уборка апартаментов, смена белья
  • обеспечение исправной работы всех систем
  • сдача недвижимости в аренду
  • начисление доходности на любой расчетный счёт
  • уплата налогов
  • предоставление финансовой отчетности
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в 30 метрах от океана в самом известном туристическом районе Бали. Вся инфраструктура для жизни и отдыха находится в пешей доступности от комплекса. В 15 минутах находится один из лучших аквапарков во всей Азии. В 3 минутах есть конный клуб. Также можно заняться сёрфингом. Рядом есть огромный выбор кафе, баров и ресторанов с неповторимой атмосферой. Береговая линия протяжённостью 12 км.

Местонахождение новостройки
Денпасар, Индонезия

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Комплекс апартаментов премиум-класса на берегу Индийского океана в Семиньяке, Бали, Индонезия
Денпасар, Индонезия
от
€247,549
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