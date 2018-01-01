Комплекс апартаментов премиум-класса на берегу Индийского океана в Семиньяке, Бали, Индонезия

На крыше комплекса есть бассейн, бар и ресторан. К услугам жильцов есть фитнес-комната и СПА, услуги уровня пятизвёздочного отеля.

Особенности квартир

Интерьер апартаментов продуман до мельчайших деталей в лучших традициях пятизвездочных отелей. Наличие собственной кухни и просторного шкафа.

система умный дом управляет светом, кондиционером, шторами или телевизором

датчики автоматически выключают свет и кондиционер, когда вы покинули дом

мебель, собранная вручную по индивидуальному проекту

натуральный итальянский мрамор и керамогранитная плитка премиум качества

Бессрочное право владения объектом недвижимости Прогнозируемая pаполняемость комплекса - 90% и выше Высокий потенциал доходности и перепродажи Можно полностью дистанционно сдавать в аренду свою недвижимость (15% дохода за управление) Управляющая компания берёт на себя все вопросы по обслуживанию:

охрана 24/7

текущий и капитальный ремонт

уборка территории комплекса

уборка апартаментов, смена белья

обеспечение исправной работы всех систем

сдача недвижимости в аренду

начисление доходности на любой расчетный счёт

уплата налогов

предоставление финансовой отчетности

Удобства и оснащение в домеПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в 30 метрах от океана в самом известном туристическом районе Бали. Вся инфраструктура для жизни и отдыха находится в пешей доступности от комплекса. В 15 минутах находится один из лучших аквапарков во всей Азии. В 3 минутах есть конный клуб. Также можно заняться сёрфингом. Рядом есть огромный выбор кафе, баров и ресторанов с неповторимой атмосферой. Береговая линия протяжённостью 12 км.