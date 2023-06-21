Безвизовый въезд в Индонезию приостановлен для всех стран, кроме 10

Индонезия приостанавливает политику безвизового въезда в 159 стран. Власти идут на такой шаг из-за опасений по поводу нарушений общественного порядка и потенциальной передачи заболеваний. Приказ о прекращении действия политики безвизовых посещений был обнародован Министерством юстиции и прав человека Индонезии.

По-прежнему приезжать без виз в Индонезию смогут только 10 государств из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — Бруней, Камбоджа, Филиппины, Лаос, Мьянма, Малайзия, Таиланд, Сингапур, Вьетнам и Тимор-Лешти. Это означает, что посетители из этих стран могут находиться в Индонезии в течение 30 дней с действующим паспортом и подтвержденным билетом.

Генеральный директор иммиграционной службы Министерства юстиции и прав человека, Сильми Карим, заявил в своем официальном заявлении: «Если политика безвизового въезда будет восстановлена, нам придется обосновать ее, рассматривая три критерия: взаимные интересы, преимущества для Индонезии и соображения безопасности».