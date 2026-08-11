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Виллы в периферии Западной Греция, Греция

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6 объектов найдено
Вилла в Municipality of Patras, Греция
Вилла
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…
$755,654
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Вилла в Egira, Греция
Вилла
Egira, Греция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
$776,944
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Grekodom Development
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Вилла в Мирсини, Греция
Вилла
Мирсини, Греция
Количество спален 8
Площадь 400 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Западном Пелопоннесе на стадии строительства.…
$1,77 млн
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Grekodom Development
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TekceTekce
Вилла в Kaloudi, Греция
Вилла
Kaloudi, Греция
Количество спален 8
Площадь 600 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
$1,89 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Амалиада, Греция
Вилла
Амалиада, Греция
Количество спален 5
Площадь 630 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 630 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
$5,31 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Агиос Иоаннис, Греция
Вилла
Агиос Иоаннис, Греция
Количество спален 5
Площадь 330 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$661,197
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Параметры недвижимости в периферии Западной Греция, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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