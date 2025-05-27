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Виллы с видом на море в периферии Западной Греция, Греция

Municipality of Aigialeia
16
Municipal Unit of Diakopto
8
Municipality of Patras
8
Municipality of Nafpaktia
6
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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Municipality of Nafpaktia, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Nafpaktia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$553,184
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 10 комнат в Egira, Греция
Вилла 10 комнат
Egira, Греция
Число комнат 10
Площадь 449 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 449 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается ви…
$759,934
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в периферии Западной Греция, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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