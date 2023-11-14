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Виллы в Municipal Unit of Dymi, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Като Алисос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Като Алисос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€3,75 млн
Вилла 4 спальни с furnishings в Като Алисос, Греция
Вилла 4 спальни с furnishings
Като Алисос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 375 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
€1,20 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings в Като Алисос, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings
Като Алисос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€2,20 млн

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Dymi, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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