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Виллы в Municipality of Ilida, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Кардамас, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Кардамас, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 630 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 630 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€3,50 млн

Параметры недвижимости в Municipality of Ilida, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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