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Виллы в Amaliada Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Кардамас, Греция
Вилла
Кардамас, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 630 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 630 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
$5,13 млн
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Вилла 7 комнат в Кардамас, Греция
Вилла 7 комнат
Кардамас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 630 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 630 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
$4,91 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Amaliada Municipal Unit, Греция

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