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Коттеджи с видом на море в Фессалии и Центральной Греции, Греция

Municipality of Chalkida
20
Eretria Municipality
11
South Pilio Municipality
9
Municipal Unit of Malesina
5
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62 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Агиои Апостоли, Греция
Коттедж 4 комнаты
Агиои Апостоли, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$380,966
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Коттедж 14 комнат в Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Коттедж 14 комнат
Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Число комнат 14
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 4 спал…
$1,04 млн
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$626,246
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Коттедж 1 комната в Паралия Кумис, Греция
Коттедж 1 комната
Паралия Кумис, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Недвижимость состоит из двух квартир с множеством возможностей внутренней и внешней отделки.…
$346,440
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Коттедж 7 комнат в Паралия Агия Аннас, Греция
Коттедж 7 комнат
Паралия Агия Аннас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Этаж -1
Продается 3-этажный коттедж площадью 271 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гос…
$488,270
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Коттедж 4 комнаты в Лавкос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лавкос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
$333,998
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Коттедж 1 комната в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 315 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коттедж общей площадью 315 кв.м. расположенный на земельном участке …
$474,959
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Коттедж 1 комната в Визица, Греция
Коттедж 1 комната
Визица, Греция
Число комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продаются два здания на стадии строительства в районе Пелиона. Каждое здание состоит из трёх…
$357,616
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Коттедж 6 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из г…
$485,341
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Коттедж 6 комнат в Волос, Греция
Коттедж 6 комнат
Волос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Волосе-Пилио на стадии строительства. Цоколь…
$111,196
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Коттедж 9 комнат в Цангарада, Греция
Коттедж 9 комнат
Цангарада, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$824,557
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 312 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$638,605
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Tanagra, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 118 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$135,687
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Коттедж 4 комнаты в Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$266,155
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Коттедж 1 комната в Вати, Греция
Коттедж 1 комната
Вати, Греция
Число комнат 1
Площадь 422 м²
Количество этажей 1
Коттедж находится в стадии строительства. Состоит из трех этажей, два первых этажа по 192 кв…
$268,212
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Коттедж 3 комнаты в Визица, Греция
Коттедж 3 комнаты
Визица, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
$166,999
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Коттедж 9 комнат в Портария, Греция
Коттедж 9 комнат
Портария, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 314 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 314 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
$887,182
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$1,52 млн
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Коттедж 6 комнат в Dorida Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Dorida Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$177,436
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Коттедж 1 комната в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолеп…
$724,258
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Коттедж 6 комнат в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 214 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$365,310
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Коттедж 6 комнат в Ано Вафия, Греция
Коттедж 6 комнат
Ано Вафия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
$313,123
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Коттедж 6 комнат в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$380,966
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Коттедж 3 комнаты в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
$175,349
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Коттедж 5 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 4 спа…
$667,996
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Коттедж 5 комнат в Delphi Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Delphi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
$574,059
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Коттедж 4 комнаты в Паралия Авлида, Греция
Коттедж 4 комнаты
Паралия Авлида, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 411 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 411 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$793,245
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Коттедж 7 комнат в Паралия Авлида, Греция
Коттедж 7 комнат
Паралия Авлида, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 316 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 316 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гос…
$386,185
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Коттедж 5 комнат в Politika, Греция
Коттедж 5 комнат
Politika, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 184 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$283,832
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 89 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостино…
$287,029
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Параметры недвижимости в Фессалии и Центральной Греции, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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