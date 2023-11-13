Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. South Pilio Municipality
  5. Коттеджи

Коттеджи в South Pilio Municipality, Греция

Коттедж В архив
Очистить
6 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Vyzitsa, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Vyzitsa, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одно…
€330,000
Коттедж 6 спален с furnishings в South Pilio Municipality, Греция
Коттедж 6 спален с furnishings
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спаль…
€275,000
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Милина, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Милина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
€120,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Lavkos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Lavkos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
€320,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Koropi, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Koropi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
€160,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Vyzitsa, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Vyzitsa, Греция
Комнаты 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продаются два здания на стадии строительства в районе Пелиона. Каждое здание состоит из трёх…
€320,000

Параметры недвижимости в South Pilio Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти