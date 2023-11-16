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Коттеджи в Муниципальная единица Араховиса, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Дистомо-Арахова-Антикира, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Дистомо-Арахова-Антикира, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 402 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 402 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,20 млн
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Хижины Ливади, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Хижины Ливади, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
€150,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Хижины Ливади, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Хижины Ливади, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€450,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Арахова, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Арахова, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€250,000

Параметры недвижимости в Муниципальная единица Араховиса, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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