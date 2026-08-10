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Коттеджи в Волосе, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 5 спален в Димини, Греция
Коттедж 5 спален
Димини, Греция
Количество спален 5
Площадь 150 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Волосе-Пилио на стадии строительства. Цоколь…
$117,481
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Мелиссатика, Греция
Коттедж 2 спальни
Мелиссатика, Греция
Количество спален 2
Площадь 112 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens North: Nea Ionia - Lazaron 112 Sq.m., 2 Be…
$291,341
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Коттедж 6 спален в Макриница, Греция
Коттедж 6 спален
Макриница, Греция
Количество спален 6
Площадь 314 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 314 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
$1,00 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Параметры недвижимости в Волосе, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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