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Коттеджи в Волос, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Makrinitsa, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Makrinitsa, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 314 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 314 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
€850,000
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Неа-Иония, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Неа-Иония, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
€750,000

Параметры недвижимости в Волос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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