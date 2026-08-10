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Коттеджи в Municipality of Tanagra, Греция

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Municipal Unit of Inofyta
4
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6 объектов найдено
Коттедж в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж
Municipality of Tanagra, Греция
Площадь 130 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 4 спа…
$230,627
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Коттедж в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж
Municipality of Tanagra, Греция
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$426,661
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален в Дилеси, Греция
Коттедж 5 спален
Дилеси, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$366,020
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 1 спальня в Инофита, Греция
Коттедж 1 спальня
Инофита, Греция
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 74 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из одной спаль…
$141,685
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
Количество спален 4
Площадь 162 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 162 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$295,177
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Grekodom Development
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Коттедж 7 спален в Дилеси, Греция
Коттедж 7 спален
Дилеси, Греция
Количество спален 7
Площадь 299 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 299 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$767,461
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Tanagra, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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