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Коттеджи в Municipality of Tanagra, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Tanagra, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 283 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€195,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Дилеси, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 118 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€130,000

Параметры недвижимости в Municipality of Tanagra, Греция

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с бассейном
с видом на горы
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