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Коттеджи в Lokroi Municipality, Греция

Municipal Unit of Malesina
5
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5 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 4 спа…
$737,373
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Коттедж 6 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из г…
$535,748
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 218 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$518,465
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 16 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Коттедж 16 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 16
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
$1,73 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 180 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$518,465
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Lokroi Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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