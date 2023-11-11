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Коттеджи в Муниципалитет Дельфи, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Эпталофос, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Эпталофос, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Котедж находится в поселке Епталофос, вблизи зимнего курорта Арахова. Арахова – поистине уни…
€2,50 млн
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Виниан, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Виниан, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
€220,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Галаксидион, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Галаксидион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€550,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Виниан, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Виниан, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
€150,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Галаксидион, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Галаксидион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 198 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из г…
€500,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Дельфи, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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