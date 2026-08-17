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Коттеджи в Delphi Municipality, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Delphi Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Delphi Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$177,106
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Коттедж 4 спальни в Delphi Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Delphi Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 430 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$259,756
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Коттедж в Lilaia, Греция
Коттедж
Lilaia, Греция
Площадь 250 м²
Котедж находится в поселке Епталофос, вблизи зимнего курорта Арахова. Арахова – поистине …
$2,95 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Параметры недвижимости в Delphi Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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