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Коттеджи в Municipal Unit of Inofyta, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
Количество спален 4
Площадь 162 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 162 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$295,177
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Коттедж 1 спальня в Инофита, Греция
Коттедж 1 спальня
Инофита, Греция
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 74 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из одной спаль…
$141,685
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Grekodom Development
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Коттедж 7 спален в Дилеси, Греция
Коттедж 7 спален
Дилеси, Греция
Количество спален 7
Площадь 299 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 299 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$767,461
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален в Дилеси, Греция
Коттедж 5 спален
Дилеси, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$366,020
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Inofyta, Греция

с видом на горы
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