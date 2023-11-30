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Коттеджи в Municipal Unit of Inofyta, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Дилеси, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 118 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€130,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Inofyta, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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