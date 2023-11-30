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Коттеджи в Муниципальный формат, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Tanagra, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 283 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€195,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Муниципальный формат, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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