  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Thermaikos Municipality
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Thermaikos Municipality, Греция

2 объекта найдено
Студия 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Студия 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Продаётся новая квартира площадью 43 кв.м на 1-м этаже в Перае, всего в 80 метрах от моря. В…
$174,270
Студия 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Студия 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Продаётся новая студия площадью 42 кв.м на 1-м этаже в Перае, всего в 80 метрах от моря. Име…
$145,225
Параметры недвижимости в Thermaikos Municipality, Греция

