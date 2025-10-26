Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пирей
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Пирее, Греция

Студия Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Студия 1 спальня в Municipality of Piraeus, Греция
Студия 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Количество этажей 4
Apartment I3 at Portside Residence is a stylish, fully furnished 2-bedroom unit designed wit…
$185,668
Оставить заявку
Студия 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Студия 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 7/8
Набор из квартир студий, в новостройках. Две квартиры студии находятся в Пирей, на берегу м…
$271,453
Оставить заявку
Студия 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/7
В нескольких шагах от Акрополя находится Метаксургио, родина легендарных греческих мастеров …
$162,968
Оставить заявку
Tut TravelTut Travel
Студия 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/7
В нескольких шагах от Акрополя находится Метаксургио, родина легендарных греческих мастеров …
$304,207
Оставить заявку
Студия 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Квартира студия, в очень хорошей центральной, туристической локации! Самый центральный райо…
$98,358
Оставить заявку
Студия 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/4
Buena Vista, 7-этажное жилое здание, ПОДХОДИТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ ГРЕЦИИ 250 тыс …
$164,135
Оставить заявку
Century 21Century 21
Студия 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Студия 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Piraeus Students Apartments Этот проект представляет собой реконструкцию современного 8-…
$271,413
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Пирее, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти