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Квартиры-студии в Municipality of Nea Propontida, Греция

Nea Kallikrateia
6
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7 объектов найдено
Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Новое здание с апартаментами расположено в 300 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. …
$86,640
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Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Студия расположена в популярной туристической Неа Калликратия в 650 метрах от песчаного пляж…
$82,080
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Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс расположен в пригороде деревни Неа Калликратия в 700 метрах от большого…
$102,600
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Студия 2 комнаты в Неа Ираклея, Греция
Студия 2 комнаты
Неа Ираклея, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 2
The complex consists of three blocks A-B-C    Block (A) It is developed on a vertical pl…
$87,274
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Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Новое здание с апартаментами находится в 650 м от песчаного пляжа в Калликратии.  Есть 4 сту…
$56,913
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Студия в Nea Kallikrateia, Греция
Студия
Nea Kallikrateia, Греция
Площадь 40 м²
Новое здание расположено в 150 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. Конец строительс…
$114,000
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Студия 1 комната в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 комната
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/3
Проект «КАЛЬОПИ» Добро пожаловать на наш новый строительный проект! Мы очень рады отпр…
$85,220
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Параметры недвижимости в Municipality of Nea Propontida, Греция

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