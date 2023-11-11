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Квартиры-студии в Kavala Prefecture, Греция

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15 объектов найдено
Студия 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Kavala, Timios Stavros: 52 sq.m. studio for sale. in a semi-basement with oil central heatin…
€68,000
Студия 1 ванная в Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 ванная
Kavala Prefecture, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Kavala, Center: Studio 50 sq.m. for sale. on the ground floor of 2 levels with individual el…
€33,000
Студия 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3
Apartment for sale in Dexameni, Kavala of Kavala Prefecture for 65.000€ (Listing No ΝΠ747). …
€65,000
Студия 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3
Studio for sale in Agios Loukas, Kavala of Kavala Prefecture for 79.000€ (Listing No ΝΠ731).…
€79,000
Студия 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Studio for sale in Agios Loukas, Kavala of Kavala Prefecture for 87.000€ (Listing No ΝΠ732).…
€87,000
Студия 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2
Studio for sale in Agios Loukas, Kavala of Kavala Prefecture for 89.000€ (Listing No ΝΠ733).…
€89,000
Студия 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3
Studio for sale in Agios Loukas, Kavala of Kavala Prefecture for 90.000€ (Listing No ΝΠ734).…
€90,000
Студия 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2
Studio for sale in Agios Loukas, Kavala of Kavala Prefecture for 77.400€ (Listing No ΝΠ730).…
€77,400
Студия 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1
Studio for sale in Agios Loukas, Kavala of Kavala Prefecture for 75.500€ (Listing No ΝΠ729).…
€75,500
Студия 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3
 Kavala, Agios Loukas: For sale in a UNDER CONSTRUCTION building Studio 43 sq.m. on the 3rd …
€90,300
Студия 1 комната в Palio, Греция
Студия 1 комната
Palio, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Maisonette for sale in Agia Paraskeui, Kavala of Kavala Prefecture for 50.000€ (Listing No Β…
€50,000
Студия 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Продается квартира в Центре, Кавала префектуры Кавала, за 80.000 € ( Листинг № ΝΠ584 ). Еще …
€80,000
Студия 1 комната с Spalni в Kavala Prefecture, Греция
Студия 1 комната с Spalni
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
 Кавала, Потамудийский район: Продается квартира площадью 49 кв.м. Недвижимость находится на…
€33,000
Студия 2 комнаты с Spalni в Kavala Prefecture, Греция
Студия 2 комнаты с Spalni
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Продается квартира в Палио, Кавала префектуры Кавала, за 170 000 € (Листинг № LA156). Еще од…
€185,000
Студия с Spalni в Kavala Prefecture, Греция
Студия с Spalni
Kavala Prefecture, Греция
Площадь 30 м²
Студия на продажу в Рапсани, Кавала префектуры Кавала за 33 000 € (Листинг № ΒΓ115). Еще одн…
€33,000

Параметры недвижимости в Kavala Prefecture, Греция

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