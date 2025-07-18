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Квартиры-студии в Афинах, Греция

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3 объекта найдено
Студия в Municipality of Athens, Греция
Студия
Municipality of Athens, Греция
Площадь 35 м²
In the neighborhood that never sleeps, one of the 50 coolest neighborhoods of the world 2022…
Цена по запросу
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Студия в Municipality of Athens, Греция
Студия
Municipality of Athens, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Имущественный код: HPS5285 - Studio FOR SALE в Кукаки - Макригянни Кукаки - Педики Чара за €…
$203,422
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Студия 1 комната в Municipality of Athens, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 15 м²
Этаж 1
Представляем новый проект популярном жилом греческом районе региона Аттика, расположенном в …
$115,270
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