Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Thermi
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Thermi, Греция

Студия Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Студия 1 спальня в Thermi, Греция
Студия 1 спальня
Thermi, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Код собственности: HPS5839 - Studio FOR SALE в Thermi Center за €150 000. Это 50.00 кв. м. С…
$174,463
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Thermi, Греция
Студия 1 спальня
Thermi, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Код собственности: HPS5837 - Studio FOR SALE в Thermi Center за €155.000. Это 50.00 кв. м. С…
$180,278
Оставить заявку
Студия 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/3
РЕЗИДЕНЦИЯ   Расположение – Каламарья   Предлагается на продажу квартира на перв…
$89,168
Оставить заявку
Century 21Century 21
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Thermi, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти