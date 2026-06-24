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Квартиры-студии в Municipality of Thessaloniki, Греция

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Салоники
12
Thessaloniki Municipal Unit
13
Студия Удалить
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13 объектов найдено
Студия 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2
Купить студию 30 м² в центре Салоник — инвестиционная недвижимость в районе Айя-София Пре…
$147,519
НДС
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Atlas Construction
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Студия 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Вы ищете ликвидную недвижимость для аренды или проживания по доступной цене? Наше агентство …
$104,486
НДС
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Atlas Construction
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Студия 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1
Предлагается к продаже уютная квартира на первой линии моря в живописном курортном поселке Н…
$141,726
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Atlas Construction
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Студия 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
Студия 30 м² в центре Салоник — готовая инвестиционная недвижимость с мебелью и техникой …
$162,907
НДС
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Atlas Construction
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Студия 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 6
Предлагаем вашему вниманию эксклюзивную студию класса люкс, расположенную в самом сердце Сал…
$125,597
НДС
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Atlas Construction
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Студия 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1
Предлагаем светлую и уютную квартиру в одном из самых востребованных и динамичных районов Са…
$150,529
НДС
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Atlas Construction
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TekceTekce
Студия 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4
Предлагаем светлую и просторную квартиру-студию в одном из самых востребованных жилых районо…
$189,041
НДС
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Atlas Construction
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Студия 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Продаётся полностью отремонтированная и меблированная студия площадью 35 м² в районе Агиос Д…
$82,489
НДС
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Atlas Construction
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Студия 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2
Продается полностью отремонтированная инвестиционная студия площадью 29 кв.м в районе Вардар…
$76,710
НДС
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Atlas Construction
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Студия 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1
Новые квартиры в Криопиги, Халкидики — современная недвижимость у моря с высоким инвестицион…
$153,412
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Atlas Construction
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Студия 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Продаётся роскошная студия площадью 25 кв.м в самом сердце Салоники, в Историческом центре г…
$129,123
НДС
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Atlas Construction
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Студия 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Салоники, Командование: на продажу Дихора Квартира 34 кв.м. на первом этаже идеально подходи…
$76,161
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Студия 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2
Продаётся полностью отремонтированная студия площадью 45 м² (39 м² полезной площади) в одном…
$149,941
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Atlas Construction
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Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

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