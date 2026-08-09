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Квартиры-студии в Nea Kallikrateia, Греция

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7 объектов найдено
Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Новое здание с апартаментами расположено в 300 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. …
$104,050
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Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Студия расположена в популярной туристической Неа Калликратия в 250 метрах от песчаного пляж…
$92,489
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Студия в Nea Kallikrateia, Греция
Студия
Nea Kallikrateia, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
Представляем роскошную студию в строящемся проекте, расположенном в Халкидики, Греция. Это п…
$148,083
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Агентство
Halkidiki Properties
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Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Студия расположена в популярной туристической Неа Калликратия в 650 метрах от песчаного пляж…
$86,708
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Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Новое здание с апартаментами расположено в 500 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. …
$104,050
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Студия в Nea Kallikrateia, Греция
Студия
Nea Kallikrateia, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
Представляем новый проект в Халкидики, Греция, предлагая роскошную студию, живущую с удивите…
$119,606
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/3
Проект «КАЛЬОПИ» Добро пожаловать на наш новый строительный проект! Мы очень рады отпр…
$97,627
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