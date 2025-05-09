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Квартиры-студии в Kassandra Municipality, Греция

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4 объекта найдено
Студия 2 спальни в Пефкохори, Греция
Студия 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Apartments for sale in the tourist town of Pefkohori are only 60 m from the sandy beach. Ide…
$188,327
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Студия 5 спален в Полихроно, Греция
Студия 5 спален
Полихроно, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 138 м²
Комплекс с 5 студии в аренду расположен в центре деревни Полихроно, в 200 метрах от прекрасн…
$471,415
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Студия 1 спальня в Каллитеа, Греция
Студия 1 спальня
Каллитеа, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/2
Студия расположена в популярной туристической деревне Каллифея в 600 метрах от песчаного пля…
$117,854
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Студия 1 спальня в Каллитеа, Греция
Студия 1 спальня
Каллитеа, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Студия расположена в популярной туристической деревне Каллифея в 700 метрах от песчаного пля…
$106,068
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