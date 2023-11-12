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Квартиры-студии в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

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6 объектов найдено
Студия 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Код недвижимости: HPS4194 - Студия ДЛЯ ПРОДАЖИ в Салониках Ipoloipo kentrou Салоники за €133…
€133,000
Студия 1 ванная в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 ванная
Municipality of Thessaloniki, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Код недвижимости: HPS4039 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Като Тумпа для € 96.300 . Это 39 кв…
€96,300
Студия 1 ванная в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 ванная
Municipality of Thessaloniki, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Код недвижимости: HPS4041 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Като Тумпа для € 96.300 . Это 39 кв…
€96,300
Студия 1 ванная в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 ванная
Municipality of Thessaloniki, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Код недвижимости: HPS4032 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Като Тумпа для € 96.300 . Это 39 кв…
€96,300
Студия 1 ванная в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 ванная
Municipality of Thessaloniki, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Код недвижимости: HPS4036 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Като Тумпа для € 96.300 . Это 39 кв…
€96,300
Студия 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Код недвижимости: HPS3558 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Салониках Ipoloipo kentrou Thessalonikis для …
€125,000

Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

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