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Квартиры-студии в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Салоники, Командование: на продажу Дихора Квартира 34 кв.м. на первом этаже идеально подходи…
$76 161
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Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

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