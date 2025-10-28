Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Sithonia Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Sithonia Municipal Unit, Греция

Никити
65
Неос-Мармарас
23
Квартира Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Никити, Греция
Квартира 2 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Продается новая квартира площадью 55 кв.м с общим бассейном, всего в 900 метрах от моря. Ква…
$232,504
Оставить заявку
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Каждый мезонет имеет общую внутреннюю площадь 120 кв.м и удобно распределён на трёх уровнях.…
$407,950
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Никити, Греция
Квартира 4 спальни
Никити, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Αυτό το πολυτελές συγκρότημα κατοικιών, που βρίσκεται στην πανέμορφη Νικήτη Χαλκιδικής, προσ…
$522,756
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Bereal Estate
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Αυτές οι κατοικίες ορόφου με σοφίτα, συνολικής επιφάνειας 90,65 τ.μ., προσφέρουν έναν ιδανικ…
$312,152
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Bereal Estate
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Sithonia Municipal Unit

многоуровневые квартиры
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Sithonia Municipal Unit, Греция

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти