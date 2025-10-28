Показать объекты на карте Показать объекты списком
Многоуровневые квартиры в Sithonia Municipal Unit, Греция

Никити
7
8 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/3
Продается двухуровневая квартира (мезонета) площадью 103 кв.м в посёлке Никити, Ситония, Хал…
$326,360
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/3
Продается двухуровневая квартира площадью 75 кв.м, расположенная на втором и третьем этажах.…
$268,081
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1
Продается двухуровневая квартира площадью 75 кв.м, расположенная на втором и третьем этажах.…
$267,601
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Каждый мезонет имеет общую внутреннюю площадь 120 кв.м и удобно распределён на трёх уровнях.…
$407,950
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1
Продаётся двухуровневая квартира площадью 110 кв.м в Никити, Ситония, идеально подходящая дл…
$238,514
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2
Продаётся двухуровневая квартира 80 кв.м в Никити, Ситония, всего в нескольких минутах от мо…
$325,305
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Откройте для себя этот прекрасный двухуровневый дуплекс, расположенный в очаровательной приб…
$325,776
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Bomo Nikiti Apartments – это великолепный комплекс, состоящий из 38 апартаментов, располож…
$300,404
Параметры недвижимости в Sithonia Municipal Unit, Греция

