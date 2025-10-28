Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Sithonia Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Sithonia Municipal Unit, Греция

Никити
65
Неос-Мармарас
23
6 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/3
Продается двухуровневая квартира (мезонета) площадью 103 кв.м в посёлке Никити, Ситония, Хал…
$326,360
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/3
Продается двухуровневая квартира площадью 75 кв.м, расположенная на втором и третьем этажах.…
$268,081
Квартира 2 комнаты в Никити, Греция
Квартира 2 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Продается новая квартира площадью 55 кв.м с общим бассейном, всего в 900 метрах от моря. Ква…
$232,504
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Каждый мезонет имеет общую внутреннюю площадь 120 кв.м и удобно распределён на трёх уровнях.…
$407,950
Квартира 3 комнаты в Никити, Греция
Квартира 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 52 кв.м. на полуострове Ситония, в районе Никити, регион Халкиди…
$256,426
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Откройте для себя этот прекрасный двухуровневый дуплекс, расположенный в очаровательной приб…
$325,776
