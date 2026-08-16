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Жилье в Municipality of Papagos Cholargos, Греция

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Municipal Unit of Cholargos
6
6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1
Голаргос, Фанеромени: Продается в строящемся этаже квартира в очень нестандартной точке. Ква…
$524,443
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Luxury apartments in an ideal location in Holargos. with basement and pilot house In a slopi…
$690,855
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Роскошные апартаменты в идеальном месте в Холаргосе. с подвалом и пилотским домом На склоне …
$413,466
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 2 комнаты в Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Luxury apartments in an ideal location in Holargos. with basement and pilot house In a slopi…
$444,869
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Luxury apartments in an ideal location in Holargos. with basement and pilot house In a slopi…
$690,855
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Papagos Cholargos, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Luxury apartments in an ideal location in Holargos. with basement and pilot house In a slopi…
$423,934
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