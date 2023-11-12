Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipal Unit of Cholargos

Жильё в Municipal Unit of Cholargos, Греция

квартиры
8
дома
3
11 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 168 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€900,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 118 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€550,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€610,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€210,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с камином в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с камином
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens North: Cholargos 82 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathro…
€240,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/3
Продается квартира в Нео Чаландри, Чаландри в Афинах - Север за 300 000 € ( Листинг № W4114 …
€300,000
Квартира 2 спальни с Spalni в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
ID: 1154 - Halandri SALE Квартира общей площадью 105 кв.м. На 1 этаже. Состоит из 2 спален, …
€150,000
Таунхаус 5 спален с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€240,000
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€795,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 173 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж со…
€550,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€195,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Cholargos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти